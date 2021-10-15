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Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительные санкции против российской сети магазинов MERE. Это означает, что отныне она не может работать в Украине, сообщил на брифинге 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания, передает Радио Свобода.

«Еще Белая Церковь (город в Киевской области, - ред.) осталось, они еще там возятся. После сегодняшнего заседания СНБО они не могут работать на территории нашей страны», - рассказал секретарь СНБО.

Также Данилов сообщил, что против еще 237 человек введены санкции за участие в организации и проведении выборов в российскую Государственную думу в оккупированном Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Совет национальной безопасности и обороны на своих заседаниях регулярно вводит санкции, в частности, против народных депутатов, пророссийских изданий, антиукраинских блоггеров, контрабандистов. Недавно СНБО ввела первые санкции за причастность к российским «выборам» на оккупированных территориях.
ForUm

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