Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с незаконным решением так называемого «Верховного суда Крыма» об осуждении гражданина Украины Константина Ширинга к 12 годам лишения свободы. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

15 апреля 2020 Константин Ширинг был незаконно задержан на территории временно оккупированного Крыма. Российская оккупационная администрация по сфабрикованному уголовному делу обвинила его в «шпионской деятельности».

«Рассматриваем это дело как политически мотивированное. Кроме того, оно является очередным примером злоупотребления Россией принудительным навязыванием гражданства РФ населению временно оккупированного Крыма», - заявили в МИД.

МИД требует от Российской Федерации отменить решение «суда» и немедленного освободить Ширинга, а также всех незаконно удерживаемых ею украинских граждан.

Также в ведомстве призвали международное сообщество осудить применение Россией практики системных политических репрессий против граждан Украины во временно оккупированном Крыму, усилить политико-дипломатическое давление на РФ, а также продолжить активно противодействовать нарушениям прав человека и международного гуманитарного права на полуострове, в том числе в рамках Крымской платформы.

Как сообщал ForUm, «Верховный суд Крыма» приговорил 61-летнего украинца Константина Ширинга, которого обвиняли в «шпионаже», к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.