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Порты Италии в пятницу столкнулись с волной протестов людей, недовольных вступлением в силу требования ко всем работникам иметь «зеленый пропуск», удостоверяющий защищенность его владельца против COVID-19, сообщают западные СМИ.

Так, примерно 300 человек заблокировали вход в порт Генуи на северо-западе Италии, а в порту города Триест на северо-востоке страны сотни людей также вышли протестовать, передает Интерфакс. Демонстранты в Триесте пригрозили продолжать забастовку бессрочно, несмотря на то, что им предложили сделать бесплатные тесты на возможное наличие COVID-19.

В то же время местные власти заверили, что порт Триеста работает.

СМИ отмечают, что данные акции протеста могут стать лишь началом более масштабных демонстраций в пятницу.

«Зеленые пропуска» в Италии

С 15 октября в Италии все работники должны предъявить так называемый зеленый пропуск – свидетельство о наличии прививки, выздоровлении после COVID-19 или отрицательного анализа на наличие вируса.

В правительстве председателя совета министров Италии Марио Драги ранее отмечали, что «зеленые паспорта» помогут избежать введения локдауна.

В Италии более 86% людей старше 12 лет вакцинированы по крайней мере одной дозой препарата, после чего им автоматически выдается сертификат о вакцинации.

Однако свыше 3 млн работников остаются непривитыми. Большинство из них смогут продолжать работать только в том случае, если будут делать за свой счет ПЦР-тест каждые 48 или 72 часа.

Всего в Италии за время пандемии выявили более 4,7 млн заражений COVID-19, свыше 131,4 тыс. инфицированных скончались.
ForUm

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