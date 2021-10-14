Сотрудник «Укрпочты» требует от гендиректора компании Игоря Смелянского не принуждать его к вакцинации против коронавируса. В случае если он сделает прививку и у него будет побочный эффект, требует выплатить компенсацию в 1 миллиард евро.

Об этом Смелянский сообщил в Facebook, прикрепив фото листов.

«Как Вы думаете, зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата? Для того чтобы если что, я мог выплатить 1 миллиард евро ущерба сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться. А если вдруг будут побочные эффекты, такие как: непрерывный пронзительный крик, высокая температура, гранично высокая температура, высокая температура без указания величины и т.д. (Закон Украины 1645-ІІІ «Про Захист Населення від Інфекційних хвороб»), то я ему должен компенсировать 1 миллиард евро. А если нет, то ждет меня казенный дом и 365 статья криминального кодекса за принудительную вакцинацию», - пишет Смилянский.

Так, в заявлении один из работников «Укрпочты» отмечает, что принудительная вакцинация недопустима, а заявления руководства об отстранении от работы и лишении заработной платы, премий без прививки - противозаконны. Он пишет, что Смелянский таким образом заставляет сотрудников брать участие в «испытаниях экспериментальной вакцины».

Он требует гарантировать выплату компенсации в размере 1 млрд евро в случае побочных эффектов или осложнений в течение года после вакцинации от коронавируса. Среди побочных эффектов автор письма отметил «непрерывный пронзительный крик и высокую температуру».