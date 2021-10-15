На днях «Национальная платформа» провела под Верховной Радой Украины акцию относительно инициативы общин Херсонщины против закрытия школы и больницы.

Представители партии пытались донести до депутатов информацию о критической ситуации с фактическим уничтожением социальной инфраструктуры региона, пишет СвободаUA.

В Херсонской области областным управлением образования и науки планируется так называемая «оптимизация» образовательных учреждений. На деле это означает массовое закрытие школ-лицеев области: вместо 291 лицея, с обучением в 10-11 (12) классах, планируется оставить только 45 школ на более чем миллионное население области. Такое сокращение учебных заведений фактически делает невозможным получение полного общего среднего образования для детей из отдаленных сел и городков.

Не лучше ситуация на Херсонщине и с «оптимизацией» больниц, о чем были проинформированы народные депутаты. На 18 общин северной Херсонщины до 2023 года планируется оставить только 2 больницы со статусом «опорных», то есть с базовым набором отделений – в Бериславе и Новой Каховке. Жителям отдаленных поселков в Бериславскую больницу ехать до 110 км, что значительно превышает 60 минут на экстренную помощь, предусмотренных в законе. Стоит добавить, что с закрытием районных больниц жителей фактически оставляют доступа к врачам-специалистам второго звена.

«Национальная платформа» на акции акцентировала внимание на том, что к массовому закрытию школ и больниц из-за «оптимизацию» - проблема не только Херсонщины.

И целенаправленная борьба с этим – первый шаг к защите конституционных прав людей на достойное образование и своевременное медицинское обслуживание. Едва ли не единственным эффективным механизмом реализации этого являются местные инициативы – это действенный метод прямой демократии, который помогает защитить конституционные права людей. Первый шаг – поддержка инициативы местными жителями - уже осуществлено: собрано более 10 тыс. подписей за рассмотрение проектов местными органами власти, а дальше на уровне Кабмина.

Необходимые представления на статус опорной в Минздрав, а также внесение изменений в закон о бюджете, чтобы уменьшить нагрузку на местные бюджеты (крайне ограничены сегодня) и дать возможность сохранить школы со старшими классами в селах.

Поэтому на днях Екатерина Одарченко, как лидер «Национального платформы» обратилась за поддержкой инициативы общин Херсонщины ко всем политическим силам. Поскольку реально кризисная ситуация требует объединения усилий, независимо от политических интересов. И во вторник это доносили до депутатов всех парламентских фракций.