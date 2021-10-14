В Киеве обнаружили за минувшие сутки 936 больных коронавирусом. 14 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«936 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 14 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5609 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 242 798», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 75 больных коронавирусом и 358 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 397 человек. В общем коронавирус преодолели 223 496 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 227, в Днепровском - 166, и в Деснянском районе - 118 случаев», - отметил Виталий Кличко.