Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» № 1643- ІХ, который парламент принял 14 июля 2021, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Согласно закону, название праздника «День защитника Украины», который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на «День защитников и защитниц Украины».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.