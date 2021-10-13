также в разделеПолитика
СМИ: Европа опасается, что деятельность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вызовет коллапс в стране, угрожая безопасности Запада
Зеленский подписал закон о совершенствовании предоставления электронных публичных услуг 4
РФ и США договорились возобновить консультации по Донбассу 8
Зеленский приказал посадить Медведчука, думая, что мы забудем о президентских офшорах. Этого не случится 12
Попытка власти по сфальсифицированному обвинению упрятать Медведчука за решетку провалилась 17
Путин заявил, что в Украине воруют предназначенный для Европы газ 16
Украинцы создали петицию, в которой просят Зеленского и ОБСЕ остановить войну на Донбассе 27
Путин: Наращивать транзит через Украину опасно – ее ГТС может «лопнуть совсем» 15
В Кремле назвали условия увеличения транзита газа через Украину 26
Стефанчук сказал, когда Рада изберет первого вице-спикера 10
Медведчук в суде: Власть называет госизменой все, что ей не нравится. Это абсурд 40
Верещук заявила, что может возглавить Минобороны 45
У Зеленского утверждают: газа для населения достаточно 85
Куракин: Медведчука хотят посадить, потому что большинство избирателей Зеленского уходит к ОПЗЖ 131
Медведчук: По сути, сегодня меня пытаются обвинить в том, что в 2014 году я спас энергетическую систему страны 78
Виктор Медведчук: Власть пытается сделать из судебной системы карманную 14
Зеленский анонсирует большую программу энергосбережения в Украине 120
Медведчук: Цель власти – поместить меня под арест 32

Министерство внутренних дел Черногории обнародовало список иностранных граждан, в 2020-2021 годах получивших гражданство страны в обмен на инвестиции (так называемые «золотые паспорта»).

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на данные министерства, в списке 166 человек: 48 заявителей и 118 членов их семей.

Персональные данные заретушированы – указаны только имена, фамилии, место рождения и гражданство.

Подавляющее большинство лиц, купивших гражданство Черногории – россияне. Также в списке фигурируют граждане Китая, Ливана, Турции, Индии, Беларуси, США, Германии и Швейцарии.

Граждан Украины в этом списке шестеро. При этом для трех местом рождения названы города, находящиеся на оккупированных территориях. Это Александр Пустовой из Горловки, а также Вячеслав и Яна Сосинские из Донецка.

Также в списке указаны Иванна Пикуш из Киева, Елена Сафонова из Изюма (Харьковская область) и Ирина Стржалковская из Винницы.

Напомним, программа инвестиционного гражданства была запущена Черногорией в 2019 году и должна была действовать до конца нынешнего года. Впрочем, после ряда скандалов в феврале 2021 программа была досрочно закрыта.

Для получения «золотого паспорта» необходимо было приобрести недвижимость на сумму 250 тыс. евро (на севере страны) или 450 тыс. евро (на побережье), а также внести благотворительный взнос на сумму 100 тыс. евро в государственный фонд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги