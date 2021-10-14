В пятницу, 15 октября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами «Шахтер» (Донецк) и «Заря» (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции «Олимпийская» на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.