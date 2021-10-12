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Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона в Хозяйственном суде Киева добились взыскания с частного акционерного общества «Завод «Кузница на Рыбальском» 47,3 млн грн штрафных санкций.

Как сообщила пресс-служба ОГП, прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2017 между Министерством обороны Украины и частным акционерным обществом заключен государственный контракт по оборонному заказу на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате «Гетман Сагайдачный».

«Учитывая, что предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков выполнения работ, Специализированная прокуратура Южного региона обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций», - говорится в сообщении.

Таким образом благодаря вмешательству прокурора обеспечено применение хозяйственных санкций за ненадлежащее исполнение субъектом хозяйствования государственного контракта по оборонному заказу.
ForUm

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