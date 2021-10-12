Сообщено о подозрении руководителям управления Подольской РГА и подрядчику по факту присвоения бюджетных средств при проведении работ по благоустройству Андреевского спуска и проведении работ по реконструкции здания детского сада компенсирующего (санаторного) типа в Подольском районе. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, между управлением капитального строительства архитектуры и землепользования Подольской РГА и частным обществом заключен договор на выполнение работ по благоустройству сквера на Андреевском спуске в направлении фуникулера на общую сумму более 12 млн грн.

Установлено, что указанные работы в полном объеме не выполнены, а часть из них проведена с нарушением требований ДБН.

В рамках расследования на основании постановления суда в помещении подрядной организации проведен обыск и изъяты финансовые документы, имеющие значение для следствия.

По результатам проведенных строительно-технических экспертиз установлено, что местному бюджету нанесено более 1,4 млн грн материального ущерба.

Кроме того, в ходе следствия установлено завышение объемов и стоимости работ по реконструкции здания детского сада компенсирующего типа (санаторного) в Подольском районе Киева, проведенных в 2019 году этой же подрядной организацией.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, общая стоимость невыполненных строительных работ, или таких, которые не соответствуют проектной документации - более 800 тыс. грн. Таким образом столичному бюджету нанесен ущерб на эту сумму.

Сейчас начальнику и заместителю начальника Управления капитального строительства, архитектуры и землепользования Подольской РГА, а также директору подрядной организации сообщено о подозрении по фактам служебного подлога и присвоения имущества (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 УК Украины).