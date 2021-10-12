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Киев стремится вакцинировать от COVID-19 максимальное количество киевлян, чтобы предотвратить локдаун и уменьшить количество тяжелого течения, госпитализаций и летальных случаев вследствие заболевания коронавирусом. Об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко в интервью для издания «Вечерний Киев».

«В столице ежедневно увеличивается количество заболевших и госпитализированных: по состоянию на сегодня заполненность коек в больницах, определенных для приема больных COVID-19 составляет 44,6%. Чтобы предотвратить возможный локдаун, должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет», - заявила  Старостенко.

При этом она отметила, что ресурсов для наращивания темпов вакцинации хватает, и город постоянно ищет новые возможности для их расширения:

«Увеличиваем количество пунктов, делаем максимально удобную логистику, чтобы каждый желающий мог приехать и прививаться. Вакцин достаточно и есть выбор - Coronavac, Pfizer, AstraZenecа. На сегодня работают 57 мобильных бригад, созданных для выезда на предприятия, в коллективы. В ТРЦ еженедельно расширяем количество пунктов вакцинации и сейчас их уже 22. Еще 117 пунктов прививки работают на базе лечебных учреждений города, действует также центр массовой вакцинации в МВЦ и 21 мини-вакцинации центр».

И, несмотря на то, что Киев уверенно удерживает лидерство среди других регионов Украины в прививочной кампании (по подсчетам Министерства здравоохранения за последние 7 дней высокие темпы вакцинации показывает именно столица), по мнению замглавы КГГА, вакцинировать необходимо как можно больше киевлян.

«Мы обращаемся к молодому активному населению: вакцинируйтесь сами и убеждайте других, приводите старших родственников, соседей на прививку. Ведь видим, что сегодня в больницы попадают с тяжелыми формами ковида именно люди старшего возраста, которые не сделали ни одной дозы прививки. Это люди 65+ с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни. Поэтому вакцинация - это единственный способ уберечься от госпитализации и тяжелых последствий», - подчеркнула Старостенко.
ForUm

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