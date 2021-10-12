также в разделеОбщество
МВД установило всех лиц, с кем Поляков контактировал перед смертью, таксист изменил показания 24
Суд оштрафовал «Кузницу на Рыбальском» на 47,3 миллиона 8
ОГП сообщил в Гаагу о «парадах военнопленных» и разрушении мостов на Донбассе 17
СБУ разоблачила торговцев оружием и особо опасными веществами, изъято 25 кг ртути 8
МинВОТ: Оккупанты блокируют движение через КПВВ «Станица Луганская» 22
Around World Journal: Если бы киевские власти не отказались от предложения Медведчука производить вакцину от коронавируса, то она была бы создана уже, а не в 2022 году 14
Минимальная пенсия родным погибших в АТО/ООС возрастет до 7800 грн 10
В Буковеле пошел снег 18
Кабмин выделил 150 млн на диагностику COVID-19 12
Мецгер уволился из Укрэксимбанка 24
11 октября. Картина дня 99
Межобластные перевозки в Украине разрешат только вакцинированным пассажирам 28
В Украину идут дожди 18
В кафе со справкой: Садовый хочет внедрить европейскую норму во Львове 14
СБУ задержала топ-чиновника оккупационных властей Крыма 48
Водителя Hummer, сбившего насмерть ребенка, снова взяли под стражу 24
Суд продлил круглосуточный домашний арест Чаусу 13
Украинец организовал «армию ботов» и совершал DDoS-атаки 11

В Международном аэропорту «Борисполь» разоблачена группа, которая пыталась ввезти в Украину оптовую партию псевдоэфедрина - прекурсора для изготовления психотропных, сообщил пресс-центр СБУ.

У пяти злоумышленников изъято почти 80 кг «товара». Его стоимость на черном рынке составляет в среднем 12 млн грн.

Почти 400 тыс. наркотических таблеток контрабандисты скрыли в собственном багаже ​​среди личных вещей, в том числе в ведрах из-под мороженого.

Установлено, что дельцы переправляли прекурсоры из одной из африканских стран для продажи.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрания судом меры пресечения.

В рамках уголовного дела, начатого следователями органов безопасности по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги