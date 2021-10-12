В Международном аэропорту «Борисполь» разоблачена группа, которая пыталась ввезти в Украину оптовую партию псевдоэфедрина - прекурсора для изготовления психотропных, сообщил пресс-центр СБУ.
У пяти злоумышленников изъято почти 80 кг «товара». Его стоимость на черном рынке составляет в среднем 12 млн грн.
Почти 400 тыс. наркотических таблеток контрабандисты скрыли в собственном багаже среди личных вещей, в том числе в ведрах из-под мороженого.
Установлено, что дельцы переправляли прекурсоры из одной из африканских стран для продажи.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрания судом меры пресечения.
В рамках уголовного дела, начатого следователями органов безопасности по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.
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