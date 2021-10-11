В понедельник, 11 октября 2021, по ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю автомобиля «Hummer», который обвиняется в совершении ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Печерский районный суд столицы, удовлетворив ходатайство прокурора, применил к мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 9 декабря 2021.

Напомним, в июле 2018 обвиняемый, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок умер.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве в сентябре 2018 прокуратура направила в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Обвиняемый, с момента задержания на месте происшествия находился под стражей, 5 октября 2021 был освобожден из СИЗО в связи с завершением срока меры пресечения.