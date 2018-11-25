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Сегодня лимузинами-стретч в Украине мало кого удивишь, однако этот внедорожник Ультра Мега Hummer H2 сразу приковывает к себе взгляд. И неудивительно, ведь он 4-осный и имеет длину 14 метров, пишет uamotors.com.ua.

Ультра Мега Hummer H2 можно назвать самым длинным лимузином Хаммер в Украине. И в стране такой только один. Машина имеет комфортабельный салон на 28 пассажиров. При этом в корме смонтирована летняя терраса - на 12 человек. Внутренняя высота салона тоже рекордная - 2 метра.

Напомним, что до недавнего длинным лимузином Хаммер в Украине считался трехосный Mega Hummer H2, который работает в Киеве с 2014 года. Длина этой машины «всего» 12 м, а внутренняя высота салона - 1,8 м.
ForUm

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