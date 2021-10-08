также в разделеОбщество
В Украине запустили карту с указанием предприятий-загрязнителей окружающей среды 6
СМИ: Поляков жил со Скороход, она потеряла сознание в Раде 86
Школьные каникулы на Харьковщине начнутся раньше из-за COVID-19 10
Названа предварительная причина смерти Полякова 43
Источник: Алкоголем от умершего нардепа не пахло 17
Смерть Полякова: Генпрокурор обещает быстро и объективно найти истину 20
В связи с гибелью украинца в Польше задержали 8 человек 13
7 октября. Картина дня 25
ВОЗ обнародовала официальное определение постковидного синдрома 24
Минздрав: 82% умерших от COVID-19 были старше 60 лет 38
Минздрав утвердил список профессий для обязательной вакцинации 60
В Укрэксимбанке не исключают увольнения Мецгера 17
Укрзализныця запустит более 20 новых пассажирских поездов 48
Мошенники из Украины выманили у иностранцев более $7 миллионов 12
Харьков усиливает карантин 31
«Желтые» внутренние COVID-сертификаты доступны на Android 13
ВАКС заочно арестовал Януковича по делу о «Межигорье» 37
Общественный транспорт - для вакцинированных: Мелитополь ужесточил карантин 17

Печерский суд Киева несколько дней назад не продлил меру пресечения водителю Кириллу Островскому, который 3 года назад за рулем «Хаммера» сбил насмерть ребенка на бульваре Леси Украинки, сообщил Центр противодействия коррупции.

«Даже не пытаясь оказать помощь пострадавшей, Островский снял номерные знаки и скрылся с места ДТП. Все это время он сидел в СИЗО, но Печерский суд несколько дней назад не продлил ему меру пресечения из-за того, что судья... ушла в отпуск. Поэтому он вышел на свободу», - говорится в сообщении.

Судья, которая и не успела продолжить Островскому меру пресечения, Кристина Константинова. Ранее она отправила под домашний арест активистов Филимонова и Ратушного, которые протестовали на Банковой, а также разрешала обыски в Автомайдане. «Константинова - добродетельный судья, получает 1 млн грн в год из наших с вами налогов. Летом госпожа судья получила в подарок квартиру в Киеве стоимостью в 1,5 млн грн», - сообщают активисты.

Кстати, несколько месяцев назад «прославилась» дочь Константиновой, которая называла украинцев «быдлом», реагируя на запрет въезда в Украину российского рэпера.  

Напомним, водитель автомобиля Hummer сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия.

Однако его удалось задержать. Во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним обращаются несправедливо. По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя не было.

Водителем Hummer оказался бывший боксер, а ныне директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.

Учитывая намерения водителя бежать от правоохранителей, через несколько дней после трагедии Шевченковский райсуд Киева избрал Островскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. С тех пор судьи постоянно продолжали время пребывания виновника ДТП в следственном изоляторе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги