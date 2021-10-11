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Франция с 11 октября ужесточает правила въезда для украинцев, сообщила Госпогранслужба.

«Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, и с момента получения последней дозы прошло 7 дней (28 дней Johnson and Johnson)», - уточнили в ведомстве.

Великобритания признала украинские сертификаты вакцинации и с 11 октября будет принимать граждан Украины, которые прошли полный курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
ForUm

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