Группа народных депутатов предлагают допускать в здание Верховной Рады только при наличии документа о вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста или справки о выздоровлении от COVID-19.

Соответствующий проект постановления №6154 «О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (Covid-19)» опубликован на сайте Верховной Рады.

Так, на период карантина предлагается допускать в помещение админзданий Рады только при наличии документа о вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин, негативного теста или справки о выздоровлении, если человек переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

Ограничения будут касаться народных депутатов, работников аппарата ВР, помощников-консультантов нардепов, представителей СМИ и других посетителей Рады.

Авторами проекта является группа народных депутатов во главе с председателем комитета ВР по вопросам медицинской помощи Михаилом Радуцким.

Документ направлен на рассмотрение комитета.