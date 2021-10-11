также в разделеОбщество
В Арбитраже начинаются слушания по захвату Россией украинских кораблей 18
«Тебя будут судить за вагнергейт»: под домом Зеленского провели митинг 27
МВД подтверждает: в крови Полякова был метадон 33
Украина получила техническую помощь от США для усиления безопасности 67
Возле Станицы Луганской на КПВВ оккупанты ужесточили меры 16
Крым снова обновил антирекорд по COVID-19 19
Оранжевой зоне карантина соответствуют уже 16 областей Украины 11
Первый случай сибирской язвы зафиксирован в Тернополе 20
Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия 11
Ляшко озвучил особенности новой волны COVID-19 17
В Украине выявили еще более 11 тысяч случаев COVID 17
В Украине освободили более 30 осужденных военных 137
В Ривненской области детей повторно вакцинируют от полиомиелита 12
Минздрав расширил оранжевую зону карантина на 15 областей 49
В Карпатах зафиксировали 9 градусов мороза 8
В ближайшие дни Сумская область может оказаться в красной зоне 59
Украинцы смогут привиться от коронавируса в отделениях Укрпочты 14
COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили почти 16 тысяч инфицированных 25

По ходатайству Донецкой областной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 181 600 грн организатору преступления и по 136 200 грн двум его соучастникам, которые обоснованно подозреваются в вербовке наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 447 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства, досудебным расследованием установлено, что в период с февраля 2020 по март 2021 27-летний житель  Киева организовал схему получения прибыли за вербовку граждан Украины для участия в военных и насильственных действиях на стороне оппозиционно настроенных военных отрядов в Сирии. Для реализации своих преступных намерений злоумышленник привлек еще двух 20 и 21-летних жителей Киевской области.

Злоумышленники подыскивали лиц из числа спортсменов, бывших военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО, или тех, кто имел любой другой боевой опыт обращения с оружием. За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере 5000 долларов США в месяц, в зависимости от уровня их боевой подготовки.

В ходе санкционированных следственным судьей обысков по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и флеш-носители.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги