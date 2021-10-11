По ходатайству Донецкой областной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 181 600 грн организатору преступления и по 136 200 грн двум его соучастникам, которые обоснованно подозреваются в вербовке наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 447 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства, досудебным расследованием установлено, что в период с февраля 2020 по март 2021 27-летний житель Киева организовал схему получения прибыли за вербовку граждан Украины для участия в военных и насильственных действиях на стороне оппозиционно настроенных военных отрядов в Сирии. Для реализации своих преступных намерений злоумышленник привлек еще двух 20 и 21-летних жителей Киевской области.

Злоумышленники подыскивали лиц из числа спортсменов, бывших военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО, или тех, кто имел любой другой боевой опыт обращения с оружием. За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере 5000 долларов США в месяц, в зависимости от уровня их боевой подготовки.

В ходе санкционированных следственным судьей обысков по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и флеш-носители.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.