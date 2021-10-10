Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Среди украинских военных никто в результате обстрелов не пострадал.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов возле Майорска, из минометов калибра 120 мм — возле Золотого-4. Неподалеку от Красногоровки оккупанты обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

В районе Водяного на Приазовье они применили гранатометы различных систем, возле Новозвановки — станковые гранатометы. Также боевики вели прицельный огонь из стрелкового оружия в сторону Новолуганского.

«Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружение», — рассказали в ООС.

По состоянию на 7:00 воскресенья, 10 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе штаб не зафиксировал.

На Донбассе с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года. С начала действия так называемого перемирия в результате обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков погибли более полсотни украинских военных.