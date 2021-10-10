Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила об освобождении 31 осужденного участника боевых действий, которых помиловал президент Владимир Зеленский, подписав указ.
Об этом сообщила глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая в субботу, 9 октября.
«В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату», — написала она в Facebook.
8 октября президент Владимир Зеленский впервые в новейшей истории Украины подписал указ о помиловании 31 осужденного ветерана войны. Он учитывал, в частности, степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания и заслуги военных перед государством.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время