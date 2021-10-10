Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила об освобождении 31 осужденного участника боевых действий, которых помиловал президент Владимир Зеленский, подписав указ.

Об этом сообщила глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая в субботу, 9 октября.

«В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату», — написала она в Facebook.

8 октября президент Владимир Зеленский впервые в новейшей истории Украины подписал указ о помиловании 31 осужденного ветерана войны. Он учитывал, в частности, степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания и заслуги военных перед государством.

20 августа

Зеленский подписал указ об изменении порядка помилования в Украине. Он предусматривает, что от отбывания наказания в порядке помилования после фактического отбытия сроков могут быть освобождены осужденные за коррупцию, нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.