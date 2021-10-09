Европейский союз и США призвали возобновить работу комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Задержка подрывает работу антикоррупционных органов.
Об этом говорится в заявлении, обнародованное на странице посольства США в Facebook.
"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", - говорится в сообщении.
ЕС и США призвали отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек. "Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", - отметили в посольстве США.
Отметим, 9 октября комиссия не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов.
Напомним, в конкурсе осталось только два кандидата: прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Сынюк и детектив НАБУ Александр Клименко.
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