Бывший президент Грузии, украинский гражданин Михаил Саакашвили, который находится в заключении после возвращения в Грузию, написал обращение к международному сообществу из тюрмы. Оно размещено на странице Саакашвили в Facebook, сообщает УНН.

Он напомнил, что 1 октября его арестовали и поместили в тюрьму в Грузии. Арест был основан на двух приговорах суда, которые, как указано в обращении, "никто в мире не признает", а также на ордере на арест по двум незавершенным делам.

"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже 9 дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", - говорится в сообщении Саакашвили.

Политик считает, что "существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов", что указано в обращении.

"Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда", - отметил он.

1 октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании в Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром того же дня. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси.