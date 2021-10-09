также в разделеПолитика
Журналист: Медведчук в 2014 году выполнял просьбу СБУ и действовал по поручению Порошенко и Грицака 12
«Панамские бумаги» - это «черная метка» Зеленскому. Поэтому он переводит стрелки на Медведчука 13
Зеленскому нужно периодически "набрасывать" дела против Медведчука, чтобы тот не вышел из-под домашнего ареста - иначе будут дискредитированы санкции 9
Эхо офшоров Зеленского. Почему Медведчуку шьют новую госизмену 23
Арахамия: Рада намерена уволить до пяти министров 32
Украина-ЕС: названы главные темы саммита 17
ВАКС перенёс заседание по Труханову на 11 октября 13
В Раде требуют убрать Третьякову с главы комитета 26
Палатный обратился к СНБО и Зеленскому из-за поздравления Кивы Путину 86
Кузьмин: Прокуроры, нарушая законы, попытались вручить подозрение Медведчуку, но адвокаты политика пресекли эту попытку 52
СБУ: В рамках подозрения Медведчуку проверят причастность Порошенко и Гонтаревой 54
Верховный суд просит КСУ оценить конституционность судебной реформы Зеленского 18
На должность первого вице-спикера Рады претендуют Корниенко и Федына 22
Рада отложила обязательное раскрытие информации о конечных бенефициарах 80
Рада призвала Европарламент признать перспективу членства Украины в ЕС 14
Кадровые ротации: «Слуги» возьмутся за Кабмин 21
«Слуги» еще не решили, забирать ли мандат у Разумкова 20
Мецгер о расследовании «Схем»: Документы надо передать в СБУ 29

Бывший президент Грузии, украинский гражданин Михаил Саакашвили, который находится в заключении после возвращения в Грузию, написал обращение к международному сообществу из тюрмы. Оно размещено на странице Саакашвили в Facebook, сообщает УНН.

Он напомнил, что 1 октября его арестовали и поместили в тюрьму в Грузии. Арест был основан на двух приговорах суда, которые, как указано в обращении, "никто в мире не признает", а также на ордере на арест по двум незавершенным делам.

"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже 9 дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", - говорится в сообщении Саакашвили.

Политик считает, что "существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов", что указано в обращении.

"Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда", - отметил он.

1 октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании в Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром того же дня. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
14
Теги