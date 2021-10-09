Руководство компании Facebook отреагировало на очередной сбой в их соцсетях и сервисах, который произошел вечером в пятницу, 8 октября. Сообщение появилось на официальной странице компании в Twitter.

В пресс-службе признали, что произошел сбой, и принесли извинения за неудобства.

«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства», - говорится в сообщении.

Напомним, это третий с начала недели глобальный сбой в Facebook. Массовые жалобы, в основном на работу Instagram, поступают из США, Канады, Германии, Великобритании, Украины и России.

В понедельник в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой. Около шести часов эти сервисы были недоступны по всему миру. Сейчас их работа восстановлена.