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Мэр Яремче попал в ДТП, сообщила пресс-служба горсовета.

«Глава общины в сознании, находится на обследовании. Все участники ДТП живы.

Детали – впоследствии», - сообщили в горсовете, призвав не беспокоить мэра и членов его семьи.

В полиции Ивано-Франковской области отметили, что авария произошла 7 октября около 20:00.

Правоохранители установили, что 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, двигаясь в сторону Микуличина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot Partner, которым управлял 37-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия с телесными повреждениями в медучреждение доставлены оба водителя.

Руководитель Mitsubishi Outlander находился в нетрезвом состоянии. У водителя Peugeot Partner отобрана кровь на проверку состояния опьянения.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
ForUm

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