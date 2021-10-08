Мэр Яремче попал в ДТП, сообщила пресс-служба горсовета.
«Глава общины в сознании, находится на обследовании. Все участники ДТП живы.
Детали – впоследствии», - сообщили в горсовете, призвав не беспокоить мэра и членов его семьи.
В полиции Ивано-Франковской области отметили, что авария произошла 7 октября около 20:00.
Правоохранители установили, что 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, двигаясь в сторону Микуличина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot Partner, которым управлял 37-летний водитель.
В результате дорожно-транспортного происшествия с телесными повреждениями в медучреждение доставлены оба водителя.
Руководитель Mitsubishi Outlander находился в нетрезвом состоянии. У водителя Peugeot Partner отобрана кровь на проверку состояния опьянения.
По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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