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Школьников Харьковской области отправят на каникулы с 18 октября, чтобы сдержать распространение коронавирусной болезни, заявил заместитель председателя ОГА Михаил Черняк.

«Введем школьные каникулы на территории области, с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничные выходные, что позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых», - пояснил заместитель председателя ХОГА.

По его словам, государственная комиссия сегодня не видит юридических оснований для внедрения «красной» зоны на территории Харьковской области.

«Действительно, ситуация напряженная, но в последние дни есть определенные показатели, которые позволяют пока избежать введения «красной» зоны. Область остается «оранжевой». Исходя из того, что мониторинг происходит ежедневно по всей ситуации, которая есть на территории региона, - и заболеваемости, и охват тестированием, и нагрузка системы здравоохранения, - это все дает основания для принятия соответствующих решений на государственном уровне», - сообщил Черняк.

В то же время Государственная комиссия приняла решение обязать областную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС усилить противоэпидемические мероприятия в регионе.

В частности, по словам заместителя председателя ХОГА, на заседании комиссии областного уровня, которое произошло после государственной комиссии, были даны рекомендации органам местного самоуправления провести комиссии на местном уровне и соблюдать все требования и ограничения «оранжевой» зоны.
ForUm

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