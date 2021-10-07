За последние четыре года многие из «слуг» не просто освоились в кабинетах на Грушевского, но и научились незаметно и очень даже системно «рапиливать» госсредства. При этом умело «наполняя» доходную, и естественно, расходную часть бюджета.

Один из таких «великих комбинаторов» - выходец из Днепра Александр Трухин. В 2014 году он уже пытался прорваться в стены парламента, но провалил попытку. Спустя пять лет Александру Николаевичу таки удалось стать нардепом в команде Слуг.

Как же работает его системное мышление? Проще простого. Будучи замглавы Комитета ВР по вопросам бюджета, у Трухина есть возможности буквально везде.

Пилите, Шура, она золотая

Одна из показательных историй – попытка «нагнуть» НБУ. Депутаты при активнейшем участии Трухина внесли скандальную правку – обязали Нацбанк перечислить (читай – напечатать) в бюджет-2021 на 12 млрд больше, чем планировалось изначально.

Так, к ст.15, которая обязывает Нацбанк пересчитать в госбюджет средства в размере 33 млрд грн, Трухин предложил слегка «подправить» доходы: «В ст. 15 законопроекта цифры «33.000.000» заменить цифрами «45.000.000» и в приложении No1 к законопроекту предусмотреть увеличение доходов общего фонда проекта государственного бюджета на 2021 год по коду 21020000 «Средства, которые перечисляются Национальным банком Украины согласно закону «Про Национальный банк Украины» на 12.000.000...».

«Нагнуть» не удалось, поскольку по факту Нацбанк перечислил прибыли в госбюджет и того меньше - 24,43 млрд грн вместо установленных изначально 33 млрд. Как заявил тогда глава НБУ Кирилл Шевченко, по закону в бюджет будет перечислена исключительно та сумма, которая получится в результате подтверждения аудиторами – предварительно 22,6 млрд гривен.

«Согласно прогнозу Национального банка, эта сумма будет (по итогам 2020 года) на уровне 21,6 млрд гривен. В законе стоит 33. ...В любом случае эта сумма не будет в полтора раза больше. Для нас это еще и вопрос нашей финансовой независимости», - добавил он.

Еще один интересный случай – попытка «пробить» 2,5 млрд грн на строительстве аэропорта в родном для Трухина Днепре. Нардеп вместе с коллегами предложил в расходной части бюджета Госагентства инфраструктурных проектов Украины выделить вышеуказанную сумму на проектирование и строительство аэродрома. В бюджет заложили лишь 1,5 млрд грн, а по факту было перечислено и того меньше – 1,4 млрд.



Интересно, что проект долгоиграющий и строительство аэропорта рассчитано на 2021-2024 гг, а ориентировочная стоимость всех работ составляет почти 12 млрд гривен! То есть в среднем за год почти 3 миллиарда! Сами работы начались еще в прошлом году. А главными по «распилу» госпомощи по проекту стали – Укринфрапроект, ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» и ООО «МА «Днепропетровск». Еще один участник оприходования средств – генподрядчик ООО «Альтис-Констракшн». Кстати его главным бенефициаром является тесть экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова - Александр Глимбовский.

Все складывалось, как нельзя лучше, но масштабы воровства перешли все возможные рамки и в ситуацию пришлось вмешаться Антимонопольному комитету – полгода назад, в мае 2021г, он приостановил эту стройку. Почему? Ни Укринфрапроект, ни ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» не избирались по конкурентной процедуре.

«Нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях. Поэтому у Комитета есть основания полагать, что данная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе», – отметили в АМКУ.

Карты, деньги и спецфонд

Помимо «крупных» проектов Трухин не стесняется «закладывать» допсредства через создание специального фонда госбюджета, куда должны поступать средства, полученные от покупки лицензий на азартные игры. Якобы для реализации различных мероприятий в сфере спорта, культуры, медицины, образования и науки. Еще более 4 млрд грн удалось выбить через поднятие отдельных тарифов и налогов на операции купли-продажи недвижимости, а также платы за проезд по автомобильным дорогам.

Вишенка на торте

Грех в нынешних условиях не нагреться на медицине. Чем и воспользовался господин Трухин. Его предложение увеличить расходы на капитальные вложения на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов (а это значит, что средства будут перечислять несколько лет к ряду!) было поддержано. Сумма возросла сразу на 2,8 млрд гривен – до 4 миллиардов. А это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Самое интересное, что большая часть проектов реализуются в медицинской сфере.

Если посмотреть по дате утверждения и тематике проектов, можно легко высчитать приблизительную сумму «дохода» Александра Николаевича.

По нашим подсчетам, она составляет не меньше 752 млн грн. В частности речь идет о таких проектах, как реконструкция Института кардиологии им. Стражеска (50 млн грн в 2021 году и почти 170 млн грн в 2022 г), реконструкция Института сердца МОЗ Украины (332 млн грн), реконструкция детского корпуса Института педиатрии, акушерства и гинекологии (3,6 млн грн в 2021 году и более 300 млн грн – в 2022 г), реконструкция блока Б Феофании (137 млн грн), строительство плавательного корпуса Олимпийского учебно-спортивного центра «Конча-Заспа» (200 млн грн в 2021 году и 360 млн грн в 2022 г) и реконструкция аэродинамического комплекса на базе Национального аэрокосмического университета им. Жуковского ХАИ (почти 28 млн грн в 2021 г и столько же в 2022 году).

Как видим, в ближайшие пару лет бедствовать Трухину не придётся. Хоть и не все его «комбинаторские» идеи удалось воплотить, но на безбедную старость себе и сыновьям удалось уже заработать.