также в разделеОбщество
6 октября. Картина дня 7
СБУ: Агент спецслужб РФ готовил теракты и убийства на Закарпатье 14
Начислять штрафы за неподачу информации о конечных бенефициарах начнут с декабря 12
Прокуратура согласовала, но не смогла вручить подозрение двум чиновникам Укрэксимбанка 25
Названы имена 159 нацистов, убивавших евреев в Бабьем Яру 28
Мецгер заявил, что сам шокирован своим поведением 23
На рекламу COVID-вакцинации выделят 25 миллионов 10
Во Франции перехватили судно с кокаином с украинцами в экипаже 21
Полиция ужесточила квалификацию дела о нападении на журналистов «Схем» 33
Шмыгаль: Несколько областей Украины могут попасть в красную зону 19
Неожиданно и неприемлемо: Жена Саакашвили прокомментировала его видео с Ясько 54
Украина упрощает выдачу виз иностранным студентам 19
Разоблачены три врача, выдававшие поддельные сертификаты о вакцинации 14
Венедиктова подписала подозрение Труханову 38
Замглавы ВАКС Евгений Крук крутит роман с подчиненной и пользуется незадекларированным имуществом 78
Видео из кабинета Мецгера приобщили к делу о нападении на журналистов 11
Разумков снял ограничения на доступ журналистов в кулуары ВР 113
Глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования 22

Независимо от того, прошел ли человек полный курс прививок против COVID-19 или переболел, защитные маски обязаны носить все без исключения, заявили в Минздраве.

«Использование медицинских масок остается основным способом избежать инфицирования коронавирусной болезнью и предотвратить передачу вируса.

Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску, с целью обезопасить не только окружение, но и себя», - говорится в сообщении.

Почему всем нужно носить маски?

  • Во-первых, маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о больных COVID-19 с выраженными симптомами, так и тех, кто бессимптомно переносит болезнь. Поэтому использование маски – это забота не только о себе, но и о тех, кого ненароком можно инфицировать.
  • Во-вторых, сейчас в Украине не идет речь о коллективной защите от коронавирусной болезни, а потому риск инфицироваться все же остается.
  • В-третьих, вакцинация в сочетании с использованием медицинской маски позволяет максимизировать защиту от новых, более опасных, штаммов коронавирусной болезни, в частности «Дельта-штамма». Такие советы дают Центры по контролю и профилактике заболеваний в США.

Как правильно использовать медицинские маски?

  • Медицинскую маску нужно надевать чистыми руками, желательно перед этим их помыть с мылом или очистить раствором для рук на спиртовой основе.
  • Нельзя использовать маски, которые надевали повторно и те защитные и медицинские маски, которые имеют повреждения. Также нельзя носить чужие маски. Маски - это индивидуальное средство защиты.
  • Правильно одетая маска должна закрывать нос и рот таким образом, чтобы между лицом и маской не было щелей. Она также должна позволять человеку свободно дышать.
  • Снимать медицинскую маску следует, не касаясь ее передней части.
  • Менять медицинские маски стоит через каждые 2 часа и тогда, когда они стали влажными или загрязнились.
  • Выбрасывать использованные маски желательно в закрытые контейнеры.

Использование масок - правило, которому должны неукоснительно соблюдать все, кто находится в общественных местах, больших скоплениях людей, транспорте, болеет или находится вместе с больными.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
16
Теги