Независимо от того, прошел ли человек полный курс прививок против COVID-19 или переболел, защитные маски обязаны носить все без исключения, заявили в Минздраве.
«Использование медицинских масок остается основным способом избежать инфицирования коронавирусной болезнью и предотвратить передачу вируса.
Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску, с целью обезопасить не только окружение, но и себя», - говорится в сообщении.
Почему всем нужно носить маски?
- Во-первых, маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о больных COVID-19 с выраженными симптомами, так и тех, кто бессимптомно переносит болезнь. Поэтому использование маски – это забота не только о себе, но и о тех, кого ненароком можно инфицировать.
- Во-вторых, сейчас в Украине не идет речь о коллективной защите от коронавирусной болезни, а потому риск инфицироваться все же остается.
- В-третьих, вакцинация в сочетании с использованием медицинской маски позволяет максимизировать защиту от новых, более опасных, штаммов коронавирусной болезни, в частности «Дельта-штамма». Такие советы дают Центры по контролю и профилактике заболеваний в США.
Как правильно использовать медицинские маски?
- Медицинскую маску нужно надевать чистыми руками, желательно перед этим их помыть с мылом или очистить раствором для рук на спиртовой основе.
- Нельзя использовать маски, которые надевали повторно и те защитные и медицинские маски, которые имеют повреждения. Также нельзя носить чужие маски. Маски - это индивидуальное средство защиты.
- Правильно одетая маска должна закрывать нос и рот таким образом, чтобы между лицом и маской не было щелей. Она также должна позволять человеку свободно дышать.
- Снимать медицинскую маску следует, не касаясь ее передней части.
- Менять медицинские маски стоит через каждые 2 часа и тогда, когда они стали влажными или загрязнились.
- Выбрасывать использованные маски желательно в закрытые контейнеры.
Использование масок - правило, которому должны неукоснительно соблюдать все, кто находится в общественных местах, больших скоплениях людей, транспорте, болеет или находится вместе с больными.
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