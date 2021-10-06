Независимо от того, прошел ли человек полный курс прививок против COVID-19 или переболел, защитные маски обязаны носить все без исключения, заявили в Минздраве.

«Использование медицинских масок остается основным способом избежать инфицирования коронавирусной болезнью и предотвратить передачу вируса.

Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску, с целью обезопасить не только окружение, но и себя», - говорится в сообщении.

Почему всем нужно носить маски?

Во-первых, маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о больных COVID-19 с выраженными симптомами, так и тех, кто бессимптомно переносит болезнь. Поэтому использование маски – это забота не только о себе, но и о тех, кого ненароком можно инфицировать.

Во-вторых, сейчас в Украине не идет речь о коллективной защите от коронавирусной болезни, а потому риск инфицироваться все же остается.

В-третьих, вакцинация в сочетании с использованием медицинской маски позволяет максимизировать защиту от новых, более опасных, штаммов коронавирусной болезни, в частности «Дельта-штамма». Такие советы дают Центры по контролю и профилактике заболеваний в США.

Как правильно использовать медицинские маски?

Медицинскую маску нужно надевать чистыми руками, желательно перед этим их помыть с мылом или очистить раствором для рук на спиртовой основе.

Нельзя использовать маски, которые надевали повторно и те защитные и медицинские маски, которые имеют повреждения. Также нельзя носить чужие маски. Маски - это индивидуальное средство защиты.

Правильно одетая маска должна закрывать нос и рот таким образом, чтобы между лицом и маской не было щелей. Она также должна позволять человеку свободно дышать.

Снимать медицинскую маску следует, не касаясь ее передней части.

Менять медицинские маски стоит через каждые 2 часа и тогда, когда они стали влажными или загрязнились.

Выбрасывать использованные маски желательно в закрытые контейнеры.

Использование масок - правило, которому должны неукоснительно соблюдать все, кто находится в общественных местах, больших скоплениях людей, транспорте, болеет или находится вместе с больными.