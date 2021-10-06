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Ученые объяснили, почему у некоторых заболевших коронавирусом появляются ожоги, похожие на обморожение, на пальцах ног и даже на пальцах рук, сообщает Укринформ.

Такой побочный эффект может появиться у людей в любом возрасте, но чаще поражает детей и подростков. Некоторые переносят это безболезненно, но сыпь может быть очень болезненной и зудящей, с волдырями и опухолью.

«Ковидные пальцы», по-видимому, являются побочным эффектом переключения организма в режим атаки для борьбы с вирусом.

Весной 2020 года исследователи изучили 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию пальцев ног и еще 13 человек с аналогичными поражениями, вызванными простым обморожением.

Исследователи точно определили части иммунной системы, которые в этом процессе задействованы. Это противовирусный белок, называемый интерфероном 1 типа, а также тип антител, которые по ошибке атакуют собственные клетки и ткани человека, а не только вторгающийся вирус.

Также задействованы клетки, выстилающие мелкие кровеносные сосуды, питающие пораженные участки.

Британский ортопед доктор Иван Бристоу заявил, что у большинства такие поражения проходят сами по себе, но некоторым может потребоваться лечение кремами и другими лекарствами.

Как отмечают врачи, «ковидные пальцы» чаще обнаруживались на ранней стадии пандемии, но менее распространены в текущей волне дельта-варианта. Это может быть связано с тем, что больше людей вакцинированы или имеют некоторую защиту от коронавируса.

 

 
ForUm

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