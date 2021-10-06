Наличие COVID-сертификатов или отрицательных тестов на COVID не является обязательным условием для посещения городских учреждений или учреждений пока Киев остается в желтой зоне. Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

«Киев готовится к возможному усилению карантина в случае установления на территории города оранжевого или красного уровня эпидемической опасности. В частности, речь идет о подготовке структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений столицы к организации приема граждан при проверке сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или отрицательного результата тестирования на COVID-19. Сейчас пока в Киеве установлен желтый уровень епидопасности, наличие COVID-сертификатов или ПЦР-тестов не является обязательным условием для посещения городских учреждений или учреждений», – подчеркнули в ведомстве.

«Пока столица остается в желтой зоне, основными требованиями к посетителям заведений является наличие маски и соблюдение дистанции. Но мы уже готовимся к возможному усилению карантина и разрабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦНАП, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID-сертификатов или отрицательных тестов на COVID», - рассказал первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский.

Он пояснил, что протокол № 15 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 01.10.2021 года не устанавливает дополнительных ограничений для городских учреждений, а подчеркивает необходимость выполнения требований постановления Кабмина № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».