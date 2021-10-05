Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон «О виртуальных активах» (законопроект № 3637), который народные депутаты приняли 8 сентября, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Этот документ определяет основы государственного регулирования обращения виртуальных активов. Так, согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

В то же время мировой отмечается, что опыт предполагает, что регулирование деятельности по организации торговли, обмена и хранения виртуальных активов, предназначенных для инвестирования, осуществляется именно регуляторами финансовых рынков для защиты инвесторов, недопущения мошенничества и предотвращения создания финансовых пирамид с использованием виртуальных активов.

Кроме того, положения указанного закона не соответствуют конституционным требованиям правовой определенности как составляющей принципа верховенства права (статья 8 Конституции Украины), а также не обеспечивают прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов, что не будет способствовать надлежащему обеспечению их прав.

К тому же создание нового центрального органа исполнительной власти, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета, источники покрытия которых не определены.

Учитывая это, президент Украины возвращает документ в парламент с предложением внести изменения, согласно которым функции государственного регулирования должны быть отнесены к компетенции регуляторов, которые уже существуют в Украине, а именно: Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национального банка Украина.

Согласно предложениям Зеленского, государственное регулирование по виртуальных активов, кроме виртуальных активов, которые обеспечены валютными ценностями (свар (ИЦ)), осуществляет НКЦБФР, а регулирование по свар (ИЦ) - Нацбанк.

Как ранее сообщал ForUm, 8 сентября Верховная Рада приняла закон «О виртуальных активах», которым предусмотрено урегулирование правоотношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных активов.