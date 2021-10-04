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Директор биосферного заповедника «Аскания-Нова» Виктор Гавриленко не исключает, что массовый падеж птицы на Сиваше в Крыму продолжался довольно длительное время и мог быть вызван именно болезнью, возможно, даже птичьим гриппом.

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

«По нашим данным, перед тем как информация об этом инциденте прорвалась, кризис развивался несколько дней. Пока трудно комментировать, что именно произошло. Там погибли птицы околоводные, у нас в заповеднике останавливается очень немного таких. Что конкретно произошло с крымской стороны – это должна сказать ветеринарная служба, проведя соответствующие анализы и приняв меры реагирования. Я, кстати, не исключаю, что это может быть вспышка птичьего гриппа», – сказал Гавриленко.

Крымский эколог Маргарита Литвиненко считает, что подобный падеж птиц не может быть вызван естественными причинами.

«Это вряд ли бактериологическое или вирусное заболевание, потому что такую одномоментную и массовую гибель птиц тысячами не может вызвать ни одна болезнь. Скорее всего, это отравление высокотоксичными веществами, ведь погибли прежде всего птицы, питающиеся планктоном», – сказала она.

В Крыму на побережье залива Сиваш (его часто называют озеро Сиваш) произошел массовый падеж птицы, погибло от пяти до семи тысяч особей, – об этом 30 сентября сообщил телеканал «Крым 24». В крымском управлении Россельхознадзора эту ситуацию назвали «рядовой» и подчеркнули, что «гражданам опасаться нечего».
ForUm

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