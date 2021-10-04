Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках международной спецоперации, проведенной Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины с привлечением представителей Интерпола, Европола, а также правоохранительных органов Республики Франции и США разоблачили 25-летнего хакера, причастного к совершению вирусных атак на более 100 иностранных компаний. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе следствия установлено, что гражданин Украины распространял вредоносные программы с целью дальнейшего вымогательства денежных средств у иностранных компаний за восстановление данных.

Вирусное программное обеспечение попадало в компьютерные системы корпораций путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После попадания в компьютерные системы вирус осуществлял шифрование данных, за восстановление доступа к которым с компаний требовались денежные средства.

По данным следствия, в результате кибератак пострадали более 100 иностранных компаний, среди которых известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более 150 млн долларов.

Идентифицировать украинского хакера удалось в ходе международной полицейской операции. Как установили правоохранители, мужчина имел сообщника, который помогал выводить деньги, добытые преступным путем.

В рамках следствия проведены обыски на территории города Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц, в ходе которых изъяты денежные средства на общую сумму более 360 тыс. долларов США, компьютерную технику, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано 1,3 миллиона долларов США.

Следственные действия продолжаются.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.