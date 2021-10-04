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В воскресенье, 4 октября, в Карпатах перевернулся внедорожник с туристами, сообщает пресс-служба ГосЧС.   

Около полудня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе г. Острая Мукачевского района травмированы двое закарпатцев, жители Ужгородского района. Мужчины 1983 и 1966 рождения катались по горе на джипе. Водитель хотел заехать на вершину, однако на крутом подъеме не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, после чего джип катился с горы около 150 м.

Спасатели с. Нижние Ворота и с. Пилипец, прибывшие на место, оказали доврачебную помощь водителю, которого выбросило из машины почти сразу, и пассажиру, у которого заподозрили перелом позвоночника. Его зафиксировали на жестких носилках и вместе с водителем транспортировали в с. Пашковцы Мукачевского района, где их ждала бригада экстренной медицинской помощи. Оттуда пострадавших перевезли в Воловецкую центральную больницу.
ForUm

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