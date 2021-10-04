Правительство Японии во главе с Йошихиде Сугой объявило об отставке в понедельник, 4 октября.
Как передает Укринформ, об этом сообщает The Japan News.
Правительство Суги работало 384 дня - с 16 сентября 2020 года.
Kyodo News отмечает, что сегодня парламент Японии утвердит бывшего главу МИД Фумио Кишиду на посту главы правительства.
На прошлой неделе Кишида сменил Сугу на посту лидера правящей Либерально-демократической партии. Вместе с еще одной политической силой они создают коалиционное большинство в обеих палатах парламента.
В Японии 28 ноября пройдут парламентские выборы.
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