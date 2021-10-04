также в разделеМир
В Италии в авиакатастрофе погиб румынский миллиардер 4
В Грузии предъявили обвинения владельцу квартиры, где жил Саакашвили 7
В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда 27
В мире зафиксировано более 235 миллионов случаев COVID-19 10
Премьер Грузии: Саакашвили планировал убийства оппозиционеров 31
Второй день подряд китайские военные самолеты осуществляют пролет у берегов Тайваня 27
Алжир отозвал посла во Франции 31
На выборах в Грузии лидирует правящая партия 36
В России зафиксировали очередной рекорд смертности от COVID-19 20
Генсек ООН призвал отреагировать на атаку на миротворцев в Мали 23
Евросоюз доставил в Афганистан 25 тонн гуманитарной помощи 14
В Мали подорвались миротворцы ООН 25
В Катаре состоялись первые в истории парламентские выборы 16
Выборы в Грузии: первые данные о победителе разнятся 26
РФ фиксирует максимальное количество случаев COVID-19 с июля 24
В Москве задержали журналиста, написавшего об айтишнике и перестрелке с КГБ 34
Разбился вертолет скорой помощи Абу-Даби: погибли 4 человека 17
В Тбилиси задержали хозяина квартиры, где скрывался Саакашвили 26

Правительство Японии во главе с Йошихиде Сугой объявило об отставке в понедельник, 4 октября.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Japan News.

Правительство Суги работало 384 дня - с 16 сентября 2020 года.

Kyodo News отмечает, что сегодня парламент Японии утвердит бывшего главу МИД Фумио Кишиду на посту главы правительства.

На прошлой неделе Кишида сменил Сугу на посту лидера правящей Либерально-демократической партии. Вместе с еще одной политической силой они создают коалиционное большинство в обеих палатах парламента.

В Японии 28 ноября пройдут парламентские выборы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги