За прошедшие сутки в России зарегистрировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом.
Официальные данные свидетельствуют, что за последние 24 часа от последствий заболевания умерли 890 человек.
Предыдущий максимум был зафиксирован 1 октября — 887 смертей.
Больше всего летальных случаев обнаружили в Москве — 65, в Петербурге — 59, в Свердловской области — 46.
Кроме того, за сутки в России коронавирус диагностировали у 25 769 человек.
Всего в стране обнаружили более 7,5 миллионов случаев заболевания и почти 210 тысяч смертей.
Напомним, 2 октября суточный прирост новых больных коронавирусом в РФ составил 25 219 случаев, и это максимальный показатель с 16 июля.
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