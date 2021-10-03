также в разделеМир
Второй день подряд китайские военные самолеты осуществляют пролет у берегов Тайваня 18
Алжир отозвал посла во Франции 13
На выборах в Грузии лидирует правящая партия 21
Генсек ООН призвал отреагировать на атаку на миротворцев в Мали 14
Евросоюз доставил в Афганистан 25 тонн гуманитарной помощи 14
В Мали подорвались миротворцы ООН 20
В Катаре состоялись первые в истории парламентские выборы 12
Выборы в Грузии: первые данные о победителе разнятся 22
РФ фиксирует максимальное количество случаев COVID-19 с июля 21
В Москве задержали журналиста, написавшего об айтишнике и перестрелке с КГБ 29
Разбился вертолет скорой помощи Абу-Даби: погибли 4 человека 14
В Тбилиси задержали хозяина квартиры, где скрывался Саакашвили 23
Ученые заявили, что планета Земля стала тусклее 45
Лукашенко: Если нужно, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России 11
Китай направил к акватории Тайваня рекордное количество боевых самолетов 20
Венесуэла деноминировала свою валюту в 1 миллион раз 26
В США создали таблетки от тяжелой формы COVID-19 63
В Румынии в результате пожара в больнице погибли 9 человек 13

За прошедшие сутки в России зарегистрировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом.

Официальные данные свидетельствуют, что за последние 24 часа от последствий заболевания умерли 890 человек.

Предыдущий максимум был зафиксирован 1 октября — 887 смертей.

Больше всего летальных случаев обнаружили в Москве — 65, в Петербурге — 59, в Свердловской области — 46.

Кроме того, за сутки в России коронавирус диагностировали у 25 769 человек.

Всего в стране обнаружили более 7,5 миллионов случаев заболевания и почти 210 тысяч смертей.

Напомним, 2 октября суточный прирост новых больных коронавирусом в РФ составил 25 219 случаев, и это максимальный показатель с 16 июля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8768 грн.
10
Теги