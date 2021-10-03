За прошедшие сутки в России зарегистрировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом.

Официальные данные свидетельствуют, что за последние 24 часа от последствий заболевания умерли 890 человек.

Предыдущий максимум был зафиксирован 1 октября — 887 смертей.

Больше всего летальных случаев обнаружили в Москве — 65, в Петербурге — 59, в Свердловской области — 46.

Кроме того, за сутки в России коронавирус диагностировали у 25 769 человек.

Всего в стране обнаружили более 7,5 миллионов случаев заболевания и почти 210 тысяч смертей.

Напомним, 2 октября суточный прирост новых больных коронавирусом в РФ составил 25 219 случаев, и это максимальный показатель с 16 июля.