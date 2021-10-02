также в разделеМир
В Москве задержали журналиста, написавшего об айтишнике и перестрелке с КГБ 16
Разбился вертолет скорой помощи Абу-Даби: погибли 4 человека 12
В Тбилиси задержали хозяина квартиры, где скрывался Саакашвили 14
Ученые заявили, что планета Земля стала тусклее 15
Лукашенко: Если нужно, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России 8
Китай направил к акватории Тайваня рекордное количество боевых самолетов 17
Венесуэла деноминировала свою валюту в 1 миллион раз 21
В США создали таблетки от тяжелой формы COVID-19 59
В Румынии в результате пожара в больнице погибли 9 человек 13
ЕС приостанавливает торговые переговоры с Австралией из-за «удара в спину» Франции 17
Партнер «Газпрома» в ЕС прогнозирует затяжную сертификацию «Северного потока-2» 42
В ФРГ задержали 96-летнюю экс-секретаршу концлагеря, сбежавшую в день суда 24
СМИ: Северная Корея испытала новую зенитную ракету 18
В Беларуси задержали 50 человек за посты в соцсетях об убийстве IT-шника 86
В Молдове будут предоставлять оплачиваемые выходные для вакцинации 70
В Сенате США раскритиковали Байдена за позицию по «Северному потоку-2» 29
Лукашенко назвал поглощение Беларуси Россией выдумкой 11
Саркози приговорили 1 году тюрьмы 27

Суточный прирост новых больных коронавирусом в РФ составил 25 219 случаев, и это максимальный показатель с 16 июля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ продолжает увеличиваться: накануне сообщалось о 24 522 больных, в четверг - 23 888.

Рост наблюдается в большинстве регионов: в Москве - 4 032 новых случаев в сутки, это максимум с 22 июля. В Санкт-Петербурге - 2 494 (2 281 накануне), в Московской области - 1 483 (1 339 накануне).

За минувшие сутки от коронавируса умерли 886 пациентов, это на один летальный исход меньше, чем накануне в пятницу.

Больше всего смертей в Москве - 67, в Санкт-Петербурге - 59, в Свердловской области - 42.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 560 тыс. 767 случаев коронавирусной инфекции, 209 028 человек умерли.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 809 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3469 пациентов выздоровели. В общем сделали 91 103 теста на COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги