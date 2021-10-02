Суточный прирост новых больных коронавирусом в РФ составил 25 219 случаев, и это максимальный показатель с 16 июля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ продолжает увеличиваться: накануне сообщалось о 24 522 больных, в четверг - 23 888.

Рост наблюдается в большинстве регионов: в Москве - 4 032 новых случаев в сутки, это максимум с 22 июля. В Санкт-Петербурге - 2 494 (2 281 накануне), в Московской области - 1 483 (1 339 накануне).

За минувшие сутки от коронавируса умерли 886 пациентов, это на один летальный исход меньше, чем накануне в пятницу.

Больше всего смертей в Москве - 67, в Санкт-Петербурге - 59, в Свердловской области - 42.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 560 тыс. 767 случаев коронавирусной инфекции, 209 028 человек умерли.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 809 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3469 пациентов выздоровели. В общем сделали 91 103 теста на COVID-19.