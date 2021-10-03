Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв миротворцев на самодельном взрывном устройстве в Мали и призвал местные власти приложить все усилия для поимки ответственных за преступление. Сообщение генсека опубликовано на сайте международной организации.

“Нападения на миротворцев ООН могут расцениваться международным правом как военные преступления. Он (Антониу Гетерриш) призвал малийские власти приложить все усилия для установления личностей преступников, чтобы их можно было незамедлительно привлечь к правосудию”, — говорится в сообщении.

Гутерриш выразил соболезнования семье погибшего миротворца и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, на северо-востоке Мали в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб миротворец ООН, еще четверо получили тяжелые ранения.