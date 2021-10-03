Лучшим учителем года премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 стал учитель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков.
Победителя объявили во время церемонии награждения, состоявшейся 2 октября на Софийской площади в Киеве.
Артур Пройдаков победил среди трех тысяч претендентов из всех регионов страны, говорится в сообщении на сайте организатора премии — общественного союза Освитория. Преподаватель получит 300 тысяч гривен, поездку на самое масштабное образовательное событие Global Education and Skills Forum и поддержку реализации образовательных проектов от организатора премии.
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