также в разделеОбщество
За сутки сделали прививки почти 53 тысячи человек
Пять областей Украины отвечают «оранжевой» зоне карантина 8
COVID-больница в Харькове заполнилась за один день 20
Мининфраструктуры планирует построить два аэропорта на Донбассе 574
Ляшко назвал сроки выхода в Украине COVID-вакцины 18
На Донбассе один боец ранен 11
За сутки в Украине почти 8 тысяч новых заражений коронавирусом 40
Одна область Украины оказалась в оранжевой зоне 36
За сутки против COVID привили более 128 тысяч человек 8
Украина и Румыния провели совместные военные учения Riverine-2021 24
За сутки зафиксировали почти 12 тысяч случаев 28
Боевики обстреляли из минометов Авдеевку 16
1 октября. Картина дня 19
На Одесчине командир воинской части вымогал «откатов» от подчиненных 26
Полиция еще не нашла оружие, из которого стреляли в авто Шефира 34
Арахамия рассказал, что сыграет для «слуг народа» в Трускавце 31
Бывшего чиновника Администрации президента будут судить за госизмену 42
Минздрав требует отстранить руководителей 15 медучреждений за подделку данных о вакцинации 17

Лучшим учителем года премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 стал учитель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков.

Победителя объявили во время церемонии награждения, состоявшейся 2 октября на Софийской площади в Киеве.

Артур Пройдаков победил среди трех тысяч претендентов из всех регионов страны, говорится в сообщении на сайте организатора премии — общественного союза Освитория. Преподаватель получит 300 тысяч гривен, поездку на самое масштабное образовательное событие Global Education and Skills Forum и поддержку реализации образовательных проектов от организатора премии.

«Лозунг „Учителя важны“ не просто хештег, не просто предложение или словосочетание, а это реалия современной Украины, и эти слова должны быть девизом для каждого педагога во всем государстве. За пять лет, что существует премия, изменилось само понятие „учитель“. Сегодня учитель в авангарде всех изменений, которые происходят в государстве… Я уверен: именно учителя будут влиять на то, что в нашем государстве будут происходить изменения, качественные и позитивные», — сказал победитель на церемонии награждения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги