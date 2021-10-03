Лучшим учителем года премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 стал учитель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков.

Победителя объявили во время церемонии награждения, состоявшейся 2 октября на Софийской площади в Киеве.

Артур Пройдаков победил среди трех тысяч претендентов из всех регионов страны, говорится в сообщении на сайте организатора премии — общественного союза Освитория. Преподаватель получит 300 тысяч гривен, поездку на самое масштабное образовательное событие Global Education and Skills Forum и поддержку реализации образовательных проектов от организатора премии.

«Лозунг „Учителя важны“ не просто хештег, не просто предложение или словосочетание, а это реалия современной Украины, и эти слова должны быть девизом для каждого педагога во всем государстве. За пять лет, что существует премия, изменилось само понятие „учитель“. Сегодня учитель в авангарде всех изменений, которые происходят в государстве… Я уверен: именно учителя будут влиять на то, что в нашем государстве будут происходить изменения, качественные и позитивные», — сказал победитель на церемонии награждения.