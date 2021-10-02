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Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в интервью CNN заявил, что в случае внешней агрессии Беларусь пойдет на еще большее сближение с Россией. Две страны станут одной военной базой.

Об этом сообщает "СБ.Беларусь сегодня".

Сейчас, по его словам, на территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме двух баз России гражданского назначения.

«Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая - база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы» - пояснил он.

На них служат примерно 30-40 человек.

«Если нужно, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей (западных стран - ред.) агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать», - заявил Лукашенко.

Он утверждает, что вопрос о потере независимости Беларуси или ее вхождении в состав России в повестке дня двусторонних отношений не стоит.

В то же время, по мнению Лукашенко, никто не сможет помешать строительству будущего двух народов.
ForUm

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