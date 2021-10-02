Госбюро расследований завершило досудебное расследование дела в отношении бывшего главы КСУ Александра Тупицкого, которое касается незаконного использования электронного ключа для подписи документов.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по этому делу Тупицкого подозревают во вмешательстве в работу автоматизированной системы для выплаты зарплат.

По данным следствия, после отстранения от должности главы КСУ 29 декабря 2020 года Тупицкий «решил самовольно присвоить властные полномочия и продолжить руководить КСУ». Для этого он якобы поручил главному бухгалтеру использовать свой личный ключ с электронной подписью, чтобы вмешаться в работу автоматизированной системы Клиент Казначейства — Казначейство и подписать бухгалтерские документы в электронном виде от его имени.

В ГБР заявили, что главный бухгалтер получила носитель с электронной подписью Тупицкого и с 29 декабря 2020-го до 9 февраля 2021-го вмешалась в работу автоматизированной системы 207 раз, подписав бухгалтерские документы. Также были подписаны платежные поручения на выплату вознаграждения судье, зарплат сотрудникам Секретариата КСУ, а также премий, надбавок за интенсивность труда и других выплат. По данным ГБР, это было сделано, чтобы «создать у сотрудников КС видимость» того, что Тупицкий продолжает выполнять свои обязанности главы суда.

Сейчас электронную подпись бывшего главы КСУ заблокировали, подозреваемые ознакамливаются с материалами дела, затем его передадут в суд.

Действия Тупицкого и главного бухгалтера квалифицировали по ст. 27 (подстрекательство и пособничество) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группы лиц, что привело к подделке информации) УК Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Офис генпрокурора сообщил Тупицкому о подозрении по этому делу 16 июля 2021 года.