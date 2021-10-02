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Освободить Михаила Саакашвили можно только помилованием. Адвокат Пека Басилия прокомментировал заявление президента Грузии.

Об этом сообщает телеканал Mtvari.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

«Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано "Грузинской мечтой", все зависит от политической воли», - сказал Басилая.

По его словам, итоги выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут 2 октября, окажутся влияние на окончательное решение главы государства.

1 октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании в Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром того же дня. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси.
ForUm

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