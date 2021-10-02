Освободить Михаила Саакашвили можно только помилованием. Адвокат Пека Басилия прокомментировал заявление президента Грузии.

Об этом сообщает телеканал Mtvari .

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

«Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано "Грузинской мечтой", все зависит от политической воли», - сказал Басилая.

По его словам, итоги выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут 2 октября, окажутся влияние на окончательное решение главы государства.