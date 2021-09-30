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Арбитражный трибунал Международного суда ООН 11 октября начнет слушания по делу о захвате Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как передает «Европейская правда», об этом сообщила глава МИД Дмитрий Кулеба.

«11 октября Арбитражный суд начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 года трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны-Капу» и 24 украинских моряков - военнослужащих ВМС ВС Украины», - отметил министр.

По его словам, это дело является очень важным для Украины.

«Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, 9 месяцев проведших в российской тюрьме», - заявил Кулеба.

«Дело является также определяющим для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позиции, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью согласно с международным морским правом, который должен придерживаться всеми странами, а его нарушения караться», - отметил он.

При этом министр выразил уверенность, что суд привлечет Россию к ответственности, сколько бы времени это не заняло.
ForUm

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