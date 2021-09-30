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С завтрашнего дня, 1 октября, в Украине начинает действовать требование Правил дорожного движения о дневных ходовых огнях, сообщает Патрульная полиция Украины. 

«С завтрашнего дня начинает действовать обязательное к исполнению требование ПДД - с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что световой день становится короче, а в осенне-зимний период дождей, туманов и снегопадов часто возникает недостаточная видимость на дороге.

«Именно поэтому важно обозначать перемещение авто включенными ходовыми огнями или дневным светом фар. Так ваш автомобиль будет заметным для пешеходов и других участников дорожного движения, а еще - снизится риск попадания в ДТП», – сказано в сообщении.

 
ForUm

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