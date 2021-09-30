Вчера, 29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района Львовской области на туристическом марши горы Высокий Верх водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), перевернулся в результате чего травмированы 5 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасательным отделением ГосЧС (6 человек и 1 единица техники) пострадавших с травмами различной степени тяжести транспортировали с места происшествия и передали медработникам, после чего они были госпитализированы.