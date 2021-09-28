Авиация Министерства внутренних дел доставила в Киев донорское сердце, которое пересадили 12-летней девочке.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«В этом желтом контейнере, который держит наш выдающийся хирург Борис Тодуров, - сердце 38-летнего мужчины, который в результате несчастного случая получил травмы, несовместимые с жизнью. В рамках совместного с Минздравом проекта аэромедицинской эвакуации сегодня полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 из Винницы донорское сердце всего за 50 минут доставили в Киев», - написал он.

Министр сообщил, что операция по пересадке сердца 12-летней девочке, которая потеряла бы жизнь, если бы этого не произошло в ближайшее время, завершилась.

Почки и печень от того же винницкого донора на автомобиле в сопровождении патрульной полиции срочно транспортировали в Киев для пересадки другим пациентам. Две почки будут сегодня пересажены в клинике «Охматдет» двум девочкам 12 и 17 лет. Печень получит еще одна 17-летняя девушка, которая уже около месяца находилась в критическом состоянии в реанимации.