Политсовет партии «Голос» 28 сентября своим решением отстранил Ярослава Рущишина с должности председателя Львовской областной территориальной организации партии. об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Для обеспечения непрерывности деятельности организации временно исполняющим обязанности председателя назначен Андрей Осадчук.

Осадчук - заместитель председателя партии, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

«Голос» благодарен Ярославу Рущишину за его вклад в развитие Львовской областной территориальной организации политической партии, однако последние события в Верховной Раде, открытое сотрудничество с Офисом президента вместе с частью депутатов фракции «Голос»; совместное голосование с нарушением регламента Верховной Рады; работа в интересах власти ради завуалированных взяток в виде бюджетного финансирования округов депутатками-мажоритарщицами от Львовщины Галиной Васильченко и Натальей Пипой; открытые действия, направленные на развал партии и фракции, а также отсутствие реакции Львовской организации и ее руководителя делает невозможным дальнейшее пребывание господина Рущищина в руководящих органах одного из ключевых организаций партии «Голос», - говорится в сообщении.

Политический совет партии обратился в совет Львовской организации с просьбой предоставить свои предложения по кандидатуре на должность нового председателя областной организации.