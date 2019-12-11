Сегодня начат прием заявок от всех желающих на тестирование бета-версии мобильного приложения «Дия». Об этом премьер-министр Алексей Гончарук и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявили во время брифинга по итогам заседания Кабинета Министров Украины.

По словам Гончарука, 71 млн гривен в этом году украинцы оплатили в виде штрафов за то, что не имели при себе водительских прав или техпаспорта во время управления автомобилем.

«Совсем скоро украинские водители не будут обязаны иметь при себе пластиковые документы, их заменят цифровые», - добавил Федоров.

Прием заявок продлится до 16 декабря, когда официально начнется тестирование бета-версии мобильного приложения «Дия» с доступом к цифровым водительским правам и техпаспорта на авто. В течение пяти дней каждый желающий может подать заявку на тестирование и получить дополнительную информацию об условиях участия по ссылке: https://team.diia.gov.ua/.

