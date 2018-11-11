также в разделеМир
Volkswagen выпустит самые доступные электромобили 8
Румынский министр по ЕС подал в отставку без объяснения причин 10
Ford представила новую технологию освещения для своих автомобилей 19
В Израиле часть автострады ушла под землю 34
Появился новый рейтинг качества автомобилей 98
Мобильный Chrome будет защищать пользователя от списания средств со счета 26
iPhone 2019 получит новые модифицированные антенны 13
Xiaomi представила «навороченную» электробритву за 12 долларов 35
Количество жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 25 человек 52
Инсайдеры показали «живые» снимки смартфона Samsung Galaxy S10 52
В результате оползня в Бразилии погибли 9 человек 9
В Британии выставили на продажу утонченный кабриолет легендарного певца 15
Трамп наградил Элвиса Пресли медалью Свободы 10
Samsung запускает новую бюджетную серию смартфонов Galaxy M 22
Ford займется прокатом электросамокатов 16
На Землю летит «Комета смерти» 106
Пожар в Калифорнии вынуждает звезд эвакуироваться 135
Huawei готовит полностью безрамочный смартфон со скрытой селфи-камерой 27

Одна из крупнейших соцсетей Facebook работает над запуском нового приложения, при помощи которого пользователи смогут создавать собственные видеоклипы, пишет Судебно-юридическая газета.

Новое приложение получит название Lasso. При помощи инструментов приложения пользователи смогут создавать короткие видеоролики, добавлять забавные видеоэффекты и делиться роликами со своими друзьями. Создатели обещают, что любой пользователь сможет легко редактировать видеозаписи, добавлять музыку на свой вкус. Воспользоваться приложением можно будет при наличии учетной записи в Facebook или Instagram. Через эти платформы созданные видео можно будет легко распространять среди друзей.

В издании отметили, что новая программа Facebook напоминает уже существующее китайское приложение TikTok. По мнению экспертов, запуск нового приложения следует рассматривать как попытку соцсети завоевать больше молодой аудитории. Отмечается, что в США только половина подростков отдает предпочтение Facebook, пользуясь альтернативными социальными сетями. Популярность соцсети также падает в связи с постоянными скандалами из-за утечек персональных данных пользователей.

Как сообщалось ранее, в Интернете в свободном доступе выложена информация о 257 тысячах пользователей Facebook, у 81 тысячи аккаунтов доступны даже личные сообщения. Хакеры, стоящие за утечкой, утверждают, что всего у них есть данные 120 млн человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги