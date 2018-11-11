Одна из крупнейших соцсетей Facebook работает над запуском нового приложения, при помощи которого пользователи смогут создавать собственные видеоклипы, пишет Судебно-юридическая газета.

Новое приложение получит название Lasso. При помощи инструментов приложения пользователи смогут создавать короткие видеоролики, добавлять забавные видеоэффекты и делиться роликами со своими друзьями. Создатели обещают, что любой пользователь сможет легко редактировать видеозаписи, добавлять музыку на свой вкус. Воспользоваться приложением можно будет при наличии учетной записи в Facebook или Instagram. Через эти платформы созданные видео можно будет легко распространять среди друзей.

В издании отметили, что новая программа Facebook напоминает уже существующее китайское приложение TikTok. По мнению экспертов, запуск нового приложения следует рассматривать как попытку соцсети завоевать больше молодой аудитории. Отмечается, что в США только половина подростков отдает предпочтение Facebook, пользуясь альтернативными социальными сетями. Популярность соцсети также падает в связи с постоянными скандалами из-за утечек персональных данных пользователей.

Как сообщалось ранее, в Интернете в свободном доступе выложена информация о 257 тысячах пользователей Facebook, у 81 тысячи аккаунтов доступны даже личные сообщения. Хакеры, стоящие за утечкой, утверждают, что всего у них есть данные 120 млн человек.