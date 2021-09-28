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В Европейской комиссии (ЕК) заявили, что ведут проверку на предмет того, какими могут быть последствия долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию, подписанного накануне венгерской MVM Group и «Газпром экспорт».

«Контракт подписали вчера. Я уже попросил своих коллег проверить, какими будут последствия», - сказал представитель ЕК Тим Макфи на брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в настоящее время, в частности, уже идет проверка, соблюдены ли в условиях контракта правила ЕС.

Как сообщалось, 27 сентября венгерская MVM Group и «Газпром экспорт» в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

Власти Украины выразили недоумение и разочарование решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с «Газпромом». Они выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию относительно оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.
ForUm

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